2019-11-30T20:08:55+03:00
Происшествия

В Италии два человека погибли при сходе снежной лавины

В российском консульстве сообщили, что россиян среди погибших нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Италии два человека погибли при сходе снежной лавины. Фото: Генеральное консульство России в МиланеВ Италии два человека погибли при сходе снежной лавины. Фото: Генеральное консульство России в Милане
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 30 ноября, в Италии снежная лавина накрыла двух горнолыжников, которые позже погибли под массой снега. Как сообщили в Генеральном консульстве России в Милане, россиян среди погибших нет.

В ведомстве уточнили, что сход лавины произошел на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста.

«По информации местной спасательной службы, среди погибших граждане России отсутствуют. Сведений о пострадавших россиянах не имеется», - говорится в сообщении на официальной странице консульского департамента Министерства иностранных дел в Facebook.

Напомним, в конце марта за несколько секунд снежная лавина накрыла десять горнолыжников, но тогда никто серьезно не пострадал, а момент движения пласта снега попал в объектив видеокамеры на шлеме туриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветре
Корабли ВМФ РФ будут регулярно совершать кругосветные плавания
Джонсон будет избегать Трампа во время его визита в Британию
Ужасная находка: на даче в Ленобласти женщина нашли 300 тысяч рублей и скелет своей бабушки
Олег Буров сохранил пост мэра Риги
«Герой дня»: Человек, бросивший яйцо в Януковича, стал замгубернатора на Украине
Стала известна дата открытия турецкого потока
В России увеличилось производство черной икры
МИД РФ объяснил, почему бизнес-делегацию Чехии не пустили в Казань
В Киеве взорвали банк: деньги валялись прямо на дороге
В Арктике впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что россиян среди пострадавших в Гааге нет
Фигуристка Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке
В Китае предупредили о "затаившейся" ядерной державе
В Госдуме предупредили об угрозе выхода областей из состава Украины
"Честная позиция": Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из РФ