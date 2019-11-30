В Италии два человека погибли при сходе снежной лавины
Утром в субботу, 30 ноября, в Италии снежная лавина накрыла двух горнолыжников, которые позже погибли под массой снега. Как сообщили в Генеральном консульстве России в Милане, россиян среди погибших нет.
В ведомстве уточнили, что сход лавины произошел на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста.
«По информации местной спасательной службы, среди погибших граждане России отсутствуют. Сведений о пострадавших россиянах не имеется», - говорится в сообщении на официальной странице консульского департамента Министерства иностранных дел в Facebook.
Напомним, в конце марта за несколько секунд снежная лавина накрыла десять горнолыжников, но тогда никто серьезно не пострадал, а момент движения пласта снега попал в объектив видеокамеры на шлеме туриста.
ИСТОЧНИК KP.RU