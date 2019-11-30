СЕГОДНЯ 20:08 2019-11-30T20:08:55+03:00

В Италии два человека погибли при сходе снежной лавины. Фото: Генеральное консульство России в Милане

В российском консульстве сообщили, что россиян среди погибших нет

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Утром в субботу, 30 ноября, в Италии снежная лавина накрыла двух горнолыжников, которые позже погибли под массой снега. Как сообщили в Генеральном консульстве России в Милане, россиян среди погибших нет.

В ведомстве уточнили, что сход лавины произошел на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста.

«По информации местной спасательной службы, среди погибших граждане России отсутствуют. Сведений о пострадавших россиянах не имеется», - говорится в сообщении на официальной странице консульского департамента Министерства иностранных дел в Facebook.

Напомним, в конце марта за несколько секунд снежная лавина накрыла десять горнолыжников, но тогда никто серьезно не пострадал, а момент движения пласта снега попал в объектив видеокамеры на шлеме туриста.

ИСТОЧНИК KP.RU