2019-11-30T20:59:03+03:00
Происшествия

Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих

Арестован 35-летний мужчина без определенного места жительства [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в ГаагеПолиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в ГаагеФото: Кадр видео
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Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на людей на одной из главных торговых улиц города.

«В связи с нападением ножом в центре Гааги только что арестован 35-летний мужчина», - говорится в сообщении полиции, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Как сообщают правоохранительные органы, у задержанного мужчины нет определенного места жительства. Подозреваемый будет доставлен в полицейский участок, где его допросят.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, мужчина с ножом совершил нападение с ножом на подростков. Несерьезные ранения получили трое: 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Свидетели сообщили, что злоумышленник скрывал лицо под платком и был одет в серый спортивный костюм. В ходе розыска правоохранители описали подозреваемого как мужчину в возрасте 45-50 лет, отметив, что он североафриканского происхождения.

Кадры с места нападения с ножом на прохожих в центре Гааги.По меньшей мере несколько человек пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

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