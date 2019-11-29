Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге
В Гааге в неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. В результате ранения получили несколько человек. На место происшествия прибыли спасательные службы.
Сообщается, что инцидент произошел на одной из торговых улиц в центре города. Точное количество пострадавших не приводится. По предварительной информации, их было трое. Об их состоянии пока неизвестно.
По данным голландской полиции, злоумышленник был одет в серый спортивный костюм. Его лицо скрывал платок. Правоохранители после инцидента распространили сообщение о розыске нападавшего. Они описали его как мужчину в возрасте 45-50 лет, отметив, что он североафриканского происхождения.
В сети тем временем появилось видео с места происшествия, которое снял один из очевидцев. На кадрах видно оцепленную улицу, машину спасателей, сотрудников полиции и человека, который сидит облокотившись на стену.
Кадры с места нападения с ножом на прохожих в центре Гааги.По меньшей мере несколько человек пострадали
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ИСТОЧНИК KP.RU