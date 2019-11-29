2019-11-29T23:29:32+03:00
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

ЧП произошло в центре города [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Неизвестный с ножом напал на прохожих в ГаагеНеизвестный с ножом напал на прохожих в ГаагеФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В Гааге в неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. В результате ранения получили несколько человек. На место происшествия прибыли спасательные службы.

Сообщается, что инцидент произошел на одной из торговых улиц в центре города. Точное количество пострадавших не приводится. По предварительной информации, их было трое. Об их состоянии пока неизвестно.

По данным голландской полиции, злоумышленник был одет в серый спортивный костюм. Его лицо скрывал платок. Правоохранители после инцидента распространили сообщение о розыске нападавшего. Они описали его как мужчину в возрасте 45-50 лет, отметив, что он североафриканского происхождения.

В сети тем временем появилось видео с места происшествия, которое снял один из очевидцев. На кадрах видно оцепленную улицу, машину спасателей, сотрудников полиции и человека, который сидит облокотившись на стену.

Кадры с места нападения с ножом на прохожих в центре Гааги.По меньшей мере несколько человек пострадали

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое пострадавших погибли в результате теракта в Лондоне
В Рио-де-Жанейро вооруженный преступник захватил пятерых заложников в баре
Без еды и воды: в Великобритании задержали судно с россиянами на борту
Умилительное видео с детенышем панды сняли в Берлинском зоопарке
Красная карточка: Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу
Российские наблюдатели смогут участвовать в заседании суда по МН17
Турецкого посла заставят объясниться за слова Эрдогана о мозге Макрона
Посольство России рекомендовало избегать туристических мест в Лондоне
Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом
Роскомнадзор о списке сайтов с фейками: претензий к СМИ нет
МИД РФ: статус Донбасса станет ключевой темой "нормандского саммита"
"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу
Московских таксистов оставили без насвая