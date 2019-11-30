Специалисты выяснили, какие продукты ускоряют развитие рака простаты

СЕГОДНЯ 21:24 2019-11-30T21:24:15+03:00

Пациенты с высоким уровнем потребления насыщенных жиров умирают от этого заболевания в четыре раза чаще

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Употребление насыщенных жиров ускоряет развитие рака простаты. К такому выводу пришли исследователи при Медицинском научно-исследовательском центре при университете Макгилла.

В своем исследовании специалисты изучили рацион 319 пациентов. Оказалось, что потребление насыщенных жиров имитирует экспрессию онкогена MYC, тем самым ускоряет развитие рака простаты.

Пациенты, у которых был самый высокий уровень потребления насыщенных жиров, умирали от этого онкологического заболевания в четыре раза чаще независимо от наличия ожирения и возраста.

«У пациентов с диагностированным раком простаты предстательная железа содержит как опухолевые клетки, так и здоровые. Мы доказали, что потребление насыщенных жиров влияет исключительно на транскрипционные факторы опухолевой ткани», - цитирует издание MedicalXpress одного из авторов исследования доктора Дэвида Лаббе.

В большом количестве насыщенные жиры содержатся в красном мясе, молочных продуктах, а также пальмовом и кокосовом маслах.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об исследовании Фонда Хабенского, результаты которого показали, что четверть россиян считают рак заразным заболеванием, а треть не верит в окончательное выздоровление от онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU