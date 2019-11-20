60 процентов россиян имеют страх перед раком
Более 60% россиян боятся рака, а четверть уверены, что это заболевание заразно. Треть не верит, что онкологию можно победить окончательно. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом Хабенского.
Больше всего боятся заболеть менее обеспеченные респонденты (36%), при этом тревожные настроения чаще высказывают пожилые женщины.
63% опрошенных согласились с утверждением о том, что мысли о раке вызывают у них страх. С подобным утверждением согласились 71 процент женщин и 54 процента мужчин.
С тем, что перед болезнью все равны, согласны 63% опрошенных. В 16% случаев это связывают с генетической предрасположенностью, а 12% считают, что в группе риска пожилые люди.
Основные факторы, вызывающие болезнь:
Плохая экология – 57%,
Наследственность – 49%,
Повышенный уровень радиации – 46%,
Стресс – 42%.
Помимо этого, респонденты уверены, что к болезни могут привести продукты с ГМО (треть опрошенных), вредные привычки и курение оказались на последнем месте (12%), а вот на грехи и неправильные поступки пришлось 15%, пишет газета «Известия».
Ранее онкологи назвали 6 изменений в состоянии организма, когда нужно обязательно обратиться к врачу. Эксперты Российского общества клинической онкологии призывают пациентов быть внимательнее, чтобы не запустить болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU