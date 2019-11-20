60 процентов россиян имеют страх перед раком

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-20T15:33:10+03:00

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Более 60% россиян боятся рака, а четверть уверены, что это заболевание заразно. Треть не верит, что онкологию можно победить окончательно. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом Хабенского.

Больше всего боятся заболеть менее обеспеченные респонденты (36%), при этом тревожные настроения чаще высказывают пожилые женщины.

63% опрошенных согласились с утверждением о том, что мысли о раке вызывают у них страх. С подобным утверждением согласились 71 процент женщин и 54 процента мужчин.

С тем, что перед болезнью все равны, согласны 63% опрошенных. В 16% случаев это связывают с генетической предрасположенностью, а 12% считают, что в группе риска пожилые люди.

Основные факторы, вызывающие болезнь:

Плохая экология – 57%,

Наследственность – 49%,

Повышенный уровень радиации – 46%,

Стресс – 42%.

Помимо этого, респонденты уверены, что к болезни могут привести продукты с ГМО (треть опрошенных), вредные привычки и курение оказались на последнем месте (12%), а вот на грехи и неправильные поступки пришлось 15%, пишет газета «Известия».

Ранее онкологи назвали 6 изменений в состоянии организма, когда нужно обязательно обратиться к врачу. Эксперты Российского общества клинической онкологии призывают пациентов быть внимательнее, чтобы не запустить болезнь.

Тем временем в Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком. Уникальный метод позволяет хирургам избавляться от опухолей простаты без разрезов и проколов.

ИСТОЧНИК KP.RU