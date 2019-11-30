США обеспокоены решением Совфеда одобрить закон об иноагентах

СЕГОДНЯ 23:11 2019-11-30T23:23:59+03:00

В Госдепе считают, что документ может быть использован для "подавления независимых голосов"

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США обеспокоены тем фактом, что Совет Федерации России одобрил законопроект о наделении физических лиц статусом иностранных агентов. Такую позицию озвучила руководитель пресс-службы американского Государственного департамента Морган Ортэгус.

Сайт kp.ru писал, что, согласно тексту проекта, иноагентами могут быть признаны те граждане, которые распространяют сообщения СМИ-иноагентов, участвуют в их создании и получают финансирование из-за рубежа.

Ожидается, что принятие документа позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских медиа со стороны других государств.

"Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом еще одного законопроекта об "иностранных агентах", который может быть использован для подавления независимых голосов", - прокомментировала Ортэгус эту новость у себя в Twitter.

Она также призвала нашу страну соблюдать приверженность свободе слова.

ИСТОЧНИК KP.RU