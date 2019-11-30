2019-11-30T23:23:59+03:00
Политика

США обеспокоены решением Совфеда одобрить закон об иноагентах

В Госдепе считают, что документ может быть использован для "подавления независимых голосов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Официальный представитель госдепа США Морган ОртагусОфициальный представитель госдепа США Морган ОртагусФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

США обеспокоены тем фактом, что Совет Федерации России одобрил законопроект о наделении физических лиц статусом иностранных агентов. Такую позицию озвучила руководитель пресс-службы американского Государственного департамента Морган Ортэгус.

Сайт kp.ru писал, что, согласно тексту проекта, иноагентами могут быть признаны те граждане, которые распространяют сообщения СМИ-иноагентов, участвуют в их создании и получают финансирование из-за рубежа.

Ожидается, что принятие документа позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских медиа со стороны других государств.

"Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом еще одного законопроекта об "иностранных агентах", который может быть использован для подавления независимых голосов", - прокомментировала Ортэгус эту новость у себя в Twitter.

Она также призвала нашу страну соблюдать приверженность свободе слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК проверит сообщения о наркотиках, найденных в крови ребенка в Подмосковье
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
«Квинтэссенция пошлости»: пользователи соцсети оценили наряд Савченко
Россиянка попала в тайскую тюрьму из-за укуса обезьяны
Врачи сообщили о состоянии тяжело пострадавшего в результате теракта в Лондоне
Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор из-за раскола на Украине
Специалисты выяснили, какие продукты ускоряют развитие рака простаты
Футболисты сборной России матчем против Бельгии откроют чемпионат Европы 2020
Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих
МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветре
В Италии два человека погибли при сходе снежной лавины
Корабли ВМФ РФ будут регулярно совершать кругосветные плавания
Джонсон будет избегать Трампа во время его визита в Британию
Ужасная находка: на даче в Ленобласти женщина нашла 300 тысяч рублей и скелет своей бабушки
Олег Буров сохранил пост мэра Риги
«Герой дня»: Человек, бросивший яйцо в Януковича, стал замгубернатора на Украине
Стала известна дата открытия турецкого потока
В России увеличилось производство черной икры
МИД РФ объяснил, почему бизнес-делегацию Чехии не пустили в Казань
В Киеве взорвали банк: деньги валялись прямо на дороге
В Арктике впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что россиян среди пострадавших в Гааге нет
Фигуристка Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке
В Китае предупредили о "затаившейся" ядерной державе
В Госдуме предупредили об угрозе выхода областей из состава Украины
"Честная позиция": Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из РФ