США обеспокоены решением Совфеда одобрить закон об иноагентах
США обеспокоены тем фактом, что Совет Федерации России одобрил законопроект о наделении физических лиц статусом иностранных агентов. Такую позицию озвучила руководитель пресс-службы американского Государственного департамента Морган Ортэгус.
Сайт kp.ru писал, что, согласно тексту проекта, иноагентами могут быть признаны те граждане, которые распространяют сообщения СМИ-иноагентов, участвуют в их создании и получают финансирование из-за рубежа.
Ожидается, что принятие документа позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских медиа со стороны других государств.
"Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом еще одного законопроекта об "иностранных агентах", который может быть использован для подавления независимых голосов", - прокомментировала Ортэгус эту новость у себя в Twitter.
Она также призвала нашу страну соблюдать приверженность свободе слова.
ИСТОЧНИК KP.RU