Совет Федерации одобрил закон о признании людей иноагентами

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-25T15:55:01+03:00

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Верхняя палата российского парламента одобрила в понедельник 25 ноября проект закона, позволяющий признавать иностранными агентами физические лица, которые получают зарубежное финансирование, распространяют сообщения СМИ-иноагентов или участвуют в их создании. Ранее закон одобрили во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

- Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается, - сказал председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его заявлению, прецеденты признания физлиц иноагентами станут исключительными и будут иметь характер зеркального ответа действиям иностранных государств по отношению к российским журналистам.

Реестр иностранных агентов будет вести Минюст. Решения о внесении в список и об исключении из него министерство будет согласовывать с МВД.

Закон о физлицах был принят Госдумой 21 ноября. Сейчас его предстоит подписать президенту.

Напомним, что в этот день два года назад президент Путин подписал закон о том, что СМИ с иностранным финансированием могут быть признаны иностранными агентами.

ИСТОЧНИК KP.RU