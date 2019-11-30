Три человека погибли в результате взрыва на окраине Харькова

30 Нояб. 23:53 2019-12-01T00:11:00+03:00

Два трупа обнаружили в салоне автомобиля, один - рядом с машиной. Фото: kh.dsns.gov.ua/

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В гаражном кооперативе "Слобода" на окраине Харькова прогремел взрыв. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Все произошло утром в субботу, 30 ноября. Осмотр показал, что сначала в гараже началось возгорание, после чего взорвался находившийся в помещении газовый баллон. К тому моменту, как на место прибыли пожарные, уже произошло обрушение стен постройки и плит перекрытия.

При разборе завалов были задействованы автокран коммунальной службы и экскаватор аварийно-спасательного отряда. Тело первого погибшего обнаружили рядом с автомобилем внутри гаража. Еще двух мужчин нашли мертвыми в салоне самой машины.

Обстоятельства и причины взрыва уточняются, передает сайт Главного управления ГСЧС по Харьковской области.

Сайт kp.ru писал, что этим утром еще один взрыв прогремел в Киеве. Неизвестные подорвали газовые баллоны рядом со зданием отделения местного банка.

В одном из гаражей украинского Харькова произошел взрыв .В результате инцидента разрушились стены и плиты перекрытия. Спасатели обнаружили тела трёх погибших мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU