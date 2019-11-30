Три человека погибли в результате взрыва на окраине Харькова
В гаражном кооперативе "Слобода" на окраине Харькова прогремел взрыв. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
Все произошло утром в субботу, 30 ноября. Осмотр показал, что сначала в гараже началось возгорание, после чего взорвался находившийся в помещении газовый баллон. К тому моменту, как на место прибыли пожарные, уже произошло обрушение стен постройки и плит перекрытия.
При разборе завалов были задействованы автокран коммунальной службы и экскаватор аварийно-спасательного отряда. Тело первого погибшего обнаружили рядом с автомобилем внутри гаража. Еще двух мужчин нашли мертвыми в салоне самой машины.
Обстоятельства и причины взрыва уточняются, передает сайт Главного управления ГСЧС по Харьковской области.
Сайт kp.ru писал, что этим утром еще один взрыв прогремел в Киеве. Неизвестные подорвали газовые баллоны рядом со зданием отделения местного банка.
В одном из гаражей украинского Харькова произошел взрыв .В результате инцидента разрушились стены и плиты перекрытия. Спасатели обнаружили тела трёх погибших мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU