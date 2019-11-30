В Киеве взорвали банк: деньги валялись прямо на дороге

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-30T15:26:51+03:00

Злоумышленники решили использовать не просто взрывчатку, а баллон с газом [видео]

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Утро субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева началось со взрыва отделения «Ощадбанка» на улице Энтузиастов.

Как сообщает издание «Информатор», около 4.10 (5.10 мск) двое злоумышленников решили ограбить отделение банка. Причем для этого, они решили использовать не просто взрывчатку, а баллон с газом.

По данным издания, эпицентр взрыва находился вблизи банкомата, который мог быть главной целью грабителей. Однако взрывная волна была настолько мощный, что отнесла обломки на расстояние до двадцати метров и почти полностью разрушила отделение кредитной организации.

В сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть масштаб разрушения. От стеклянной витрины почти ничего не осталась - она вылетела наружу, а в самом помещении упал на пол подвесной потолок. Деньги валялись даже на дороге.

Напомним, в начале ноября в Волгограде неизвестный взорвал банкоматы в офисе банка. После чего достал деньги из сломанного аппарата и исчез. Сотрудники охранного агентства не смогли задержать злоумышленника по горячим следам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747023" frameborder="0"></iframe> В Киеве взорвали отделение Ощадбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU