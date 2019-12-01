В РПЦ раскритиковали предлагаемую Минздравом проверку водителей

СЕГОДНЯ 00:25 2019-12-01T00:41:29+03:00

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал разработанный министерством здравоохранения закон о порядке медицинского осмотра водителей. По мнению архиерея, дополнительные тесты нарушают презумпцию невиновности граждан.

Речь идет об анализах на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ. Сайт kp.ru писал, что если сейчас достаточно просто поговорить с наркологом и потом забрать справку, которая стоит чуть больше нескольких сотен рублей, то в будущем нужно будет платить большие суммы за тесты.

Сообщения о нововведении вызвали широкий общественный резонанс. По всей стране выстраивались огромные очереди из желающих оформить справку по старым правилам, и Минздрав на фоне такого пристального внимания к проблеме решил отложить вступление закона в силу.

"Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?" — прокомментировал ситуацию Иларион Волоколамский в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он подчеркнул, что в этом вопросе следует тщательно разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU