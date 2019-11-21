Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-21T14:59:36+03:00

Ранее сообщалось, что цены на справки должны были вырасти с 22 ноября текущего года

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Министерство здравоохранения России отложил вступление в силу нового приказа о порядке медосмотра для водителей. Об этом сообщил в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай.

Ранее сообщалось о том. что цены на справки должны были вырасти с 22 ноября текущего года.

- С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, - подчеркнул Салагай.

Он также отметил, что в ближайшее время будет проведен "дополнительный анализ методов, которые используются для освидетельствования в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что справка нарколога подорожает с 200 рублей до 5 тысяч. Это вызвало большой резонанс в обществе, водители из разных регионов России выстроились в километровые очереди для получения справки у нарколога по действующим правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU