В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов, шин и фотокамер
В воскресенье, 1 декабря, в России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке отдельной продукции. Нововведение касается духов, фотокамер и фотовспышек, шин, пневматических покрышек, постельного и кухонного белья, а также кожаной одежды.
На упаковку всех этих товаров теперь будет наноситься двухмерный код в формате Data Matrix с подробной информацией о содержимом - его наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
Сайт kp.ru писал, что мера принимается с целью защитить россиян от покупки контрафактной, а значит некачественной, продукции. В ближайшем будущем маркировка станет обязательна для производителей всех товаров.
При этом на конечной стоимости продукции нововведение скажется не в лучшую сторону. Эксперты считают, что ценники поднимутся по меньшей мере на 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU