В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов, шин и фотокамер

СЕГОДНЯ 02:19 2019-12-01T02:37:21+03:00

В ближайшие годы маркировка появится на всех товарах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 1 декабря, в России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке отдельной продукции. Нововведение касается духов, фотокамер и фотовспышек, шин, пневматических покрышек, постельного и кухонного белья, а также кожаной одежды.

На упаковку всех этих товаров теперь будет наноситься двухмерный код в формате Data Matrix с подробной информацией о содержимом - его наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Сайт kp.ru писал, что мера принимается с целью защитить россиян от покупки контрафактной, а значит некачественной, продукции. В ближайшем будущем маркировка станет обязательна для производителей всех товаров.

При этом на конечной стоимости продукции нововведение скажется не в лучшую сторону. Эксперты считают, что ценники поднимутся по меньшей мере на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU