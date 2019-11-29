2019-11-29T15:43:49+03:00
Экономика

Что изменится для россиян в декабре: одежду и духи промаркируют, а за задержку авиарейса за рубеж заплатят больше

Главное, что надо знать об юридических нормах, которые вступают в силу в последний месяц этого года
Елена ОДИНЦОВА
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С 28 декабря вырастут максимальные размеры компенсаций за вред, причиненный пассажирам международных авиарейсов.С 28 декабря вырастут максимальные размеры компенсаций за вред, причиненный пассажирам международных авиарейсов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ДРУЖНО ПЛАТИМ НАЛОГИ

До 2 декабря всем, у кого есть в собственности какая-то недвижимость или автомобиль, надо заплатить три налога — земельный (на участок), транспортный (на авто) и налог на имущество (квартира, дом, гараж и т. п.). Так что, если вы этого еще не сделали, проверьте свой личный кабинет налогоплательщика, если он у вас есть, или обычный почтовый ящик, если электронного личного кабинета вы не заводили. Ежели счета от налоговой вы не получали, надо срочно уведомить об этом инспекцию (можно в электронном виде через форму для обращений на сайте nalog.ru).

С 3 декабря тем, кто по налогам не расплатился, уже будут начисляться пени.

ОДЕЖДУ ПРОМАРКИРУЮТ

С 1 декабря становится обязательной маркировка целого ряда новых товаров. Это, в частности:

-автомобильные шины и покрышки,

-фотокамеры,

-духи и туалетная вода,

-большая часть одежды (изделия из кожи, трикотажные блузки и блузоны, пальто, полупальто, куртки, ветровки и т..п.)

-белье постельное, туалетное, столовое, кухонное (то есть всякие полотенца, скатерти и т. п.).

До сих пор в обязательном порядке маркировались табачные и меховые изделия, а также обувь.

Что за маркировка? Это такой специальный двухмерный код, который наносится на каждый товар и считывается особыми устройствами. Он содержит информацию о производителе, дате, месте выпуска продукции и т. д. Предполагается, что таким образом проще отследить путь товара, а соответственно контрафакта на полках будет меньше. Что, конечно, хорошо. Но есть и другая сторона вопроса. Всем участникам процесса, включая магазины, необходимо тратиться на новое оборудование, а это, конечно же, не может не сказаться на цене товаров.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАЩИТЯТ ОТ БРОКЕРОВ

С 1 декабря начинают действовать так называемые базовые стандарты защиты прав клиентов финансовых брокеров и управляющих. Это касается тех граждан, которых обычный вклад в банке не удовлетворяет и которые пытаются вложить деньги во что-нибудь более сложное. Например, в какие-нибудь ценные бумаги. Брокеры и управляющие — это те люди, при посредничестве которых такие операции обычно осуществляются.

Отныне они будут должны в обязательном порядке сообщать потребителям о своей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о членстве в саморегулируемой организации, разъяснять характер оказываемых финансовых услуг и порядок их получения. Гражданам также будет предъявляться декларация о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг. Все это будет размещаться в офисах или в электронном виде — на сайтах, в личном кабинете клиента, в мобильных приложениях.

Предполагается, что таким образом граждане лучше начнут понимать, что фондовый и финансовый рынок — это не такая волшебная палочка, которая в любом случае принесет обалденные дивиденды (как иногда сейчас обещается в рекламе), в разу превышающие проценты по вкладам.

ЗА ЗАДЕРЖКУ РЕЙСА ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

С 28 декабря вырастут максимальные размеры компенсаций за вред, причиненный пассажирам международных авиарейсов. Разъяснения по этому поводу даются на сайте Росавиации.

С 2017 года Россия присоединилась к Монреальской конвенции 1999 года об унификации правил международных воздушных перевозок. С этим и связаны перемены — Международная организация гражданской авиации периодически индексирует возможные размеры выплат.

Пересмотр затрагивает компенсации за смерть или увечья пассажира, задержку рейса или багажа. Система довольно сложная, выплаты рассчитываются в специальных правах заимствования (СПЗ) — это условная расчетная единица, которую использует Международный валютный фонд. Но в среднем компенсации увеличатся примерно на 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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