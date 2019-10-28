2019-10-28T11:17:15+03:00
Общество

Вероника Скворцова: В России сейчас заболевают ВИЧ люди из благополучных семей

А вопрос о введении эвтаназии должны решать сами граждане страны на референдуме — об этом рассказала глава Минздрава на радио «КП» [запись эфира]
Анна ДОБРЮХА
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Вероника СкворцоваВероника СкворцоваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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- На первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России — гетеросексуальные половые контакты. Заболевают жены, люди из благополучных семей — рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире программы «Доживем до понедельника» с Тиной Канделаки на радио «Комсомольская правда».

По словам главы Минздрава, бесплатное лечение от ВИЧ-инфекции сейчас получают 66% больных, которые обратились к врачам. Министерство планирует наращивать эту цифру.

Также Скворцова ответила на вопрос о возможности введения эвтаназии в России:

- Это вопрос решается референдумом, всем населением страны. Многое зависит от исторических, культурных, религиозных особенностей. На самом деле, есть и другие способы избавления от страданий, кроме эвтаназии. Например, сильнодействующие обезболивающие. В нашей стране сейчас на избавление тяжелобольных людей от страданий направлена паллиативная медицина.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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