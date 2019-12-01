Савченко назвала Порошенко отвратительным и жадным человеком

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-01T09:11:53+03:00

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала об отвращении, которое она испытала при встрече с Петром Порошенко, на тот момент занимавшим пост президента незалежной.

«Человек отвратительный. Неприятно все – реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт. Что его сын воевал», - сказала экс-депутат в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Савченко назвала странными и удивительными слова Порошенко о пожертвовании «кровных 180 миллионов гривен на фронт». Она заявила, что экс-президент рассказал об этом со слезами на глазах, в то время как «каждый человек пожертвовал, иногда жизнь, а не 180 миллионов».

По словам политика, она поняла, что бывший глава государства «просто жадный, алчный» из-за «боли», с которой он говорил о деньгах.

Напомним, ранее экс-депутат заявила, что Порошенко врал о том, что Киев соблюдает минские договоренности.

ИСТОЧНИК KP.RU