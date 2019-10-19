Савченко заявила, что Порошенко врал о выполнении минских соглашений

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-19T14:08:22+03:00

Экс-президент Украины говорил, что Киев соблюдает договоренности, но на самом деле этого не происходило

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Бывший президент Украины Петр Порошенко врал о том, что Киев выполняет положения минских соглашений. На деле же для разрешения конфликта в Донбассе не принималось никаких мер. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, прогресс появился лишь с приходом к власти Владимира Зеленского, который сейчас является президентом страны.

"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить", — сказала Савченко.

Она подчеркнула, что следовать минским договоренностям непросто. Более того, для этого следует поддерживать постоянный диалог с Москвой "во всех возможных форматах". Выступление политика транслировалось на телеканале NewsOne.

Сайт kp.ru писал, что ранее Савченко заявила, будто Порошенко "проиграл" страну сразу после подписания минских соглашений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU