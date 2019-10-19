Савченко заявила, что Порошенко врал о выполнении минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко врал о том, что Киев выполняет положения минских соглашений. На деле же для разрешения конфликта в Донбассе не принималось никаких мер. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
По ее словам, прогресс появился лишь с приходом к власти Владимира Зеленского, который сейчас является президентом страны.
"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить", — сказала Савченко.
Она подчеркнула, что следовать минским договоренностям непросто. Более того, для этого следует поддерживать постоянный диалог с Москвой "во всех возможных форматах". Выступление политика транслировалось на телеканале NewsOne.
Сайт kp.ru писал, что ранее Савченко заявила, будто Порошенко "проиграл" страну сразу после подписания минских соглашений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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