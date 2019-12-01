Правительство одобрило решение увеличить застрахованную сумму вклада до 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-01T11:27:13+03:00

Госдума предложила в июле проект закона об увеличении суммы застрахованных вкладов Фото: REUTERS

При этом в ведомстве просят доработать предложение

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Правительство поддержало законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам. В некоторых случаях сумма будет повышена с 1,4 млн рублей до 10 млн. Также законопроект расширяет круг юридических лиц, которые смогут рассчитывать на возмещение вклада.

В официальном отзыве правительства сказано, что прежде, чем законопроект вступит в силу, необходимо просчитать средства фонда обязательного страхования вкладов. Также следует учесть нужно ли будет увеличить размер ставки страховых взносов, которые платит банк, ставший участником системы страхования вкладов. Правительство просит уточнить с учётом Гражданского кодекса список тех организационно-правовых норм некоммерческих организаций, для которых будет доступно страхование вкладов.

- Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, - говорится в заключении.

В июле законопроект о совершенствовании системы страхования вкладов внесла группа депутатов, которую возглавил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сайт kp.ru публиковал подробный разбор смогут ли банки удерживать валютные вклады на фоне новых санкций и обвала рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU