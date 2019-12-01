Появилось видео места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае. Машина слетела с трассы в Сретенском районе в реку Куэнга. 15 человек погибли, еще 18 пострадали, сообщают экстренные службы. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса, уточняет ГИБДД.
- Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга, - передаёт ТАСС комментарий представителя ГИБДД.
К вылету на место аварии готовится вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады - хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.
- Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками, - уточняет источник в экстренных службах.
СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие
ИСТОЧНИК KP.RU