Появилось видео места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-01T11:50:27+03:00

По предварительным данным, авария унесла жизни 18 человек. Фото: соцсети

По последним данным, погибло 15 человек

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Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае. Машина слетела с трассы в Сретенском районе в реку Куэнга. 15 человек погибли, еще 18 пострадали, сообщают экстренные службы. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса, уточняет ГИБДД.

- Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга, - передаёт ТАСС комментарий представителя ГИБДД.

К вылету на место аварии готовится вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады - хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.

- Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками, - уточняет источник в экстренных службах.

СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU