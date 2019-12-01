2019-12-01T11:50:41+03:00
Происшествия

Автобус упал в реку в Забайкалье: погибли 15 человек

Почти двадцать пассажиров получили ранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Автобус с пассажирами слетел с трассы в ЗабайкальеАвтобус с пассажирами слетел с трассы в ЗабайкальеФото: СОЦСЕТИ
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В воскресенье, 1 декабря, в аварии в Забайкальском крае погибли 15 человек, еще 18 получили ранения, из них шестеро были госпитализированы. Об этом сообщает источник kp.ru.

Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел на 60-м километре автодороги «МогойтуйСретинск – Олочи». Причиной происшествия стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса, на борту которого находилось 43 пассажира. В результате транспорт упал с моста в реку.

«Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга», - рассказали в ГИБДД.

Операция по спасению осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусу Фото: СОЦСЕТИ

Операция по спасению осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусуФото: СОЦСЕТИ

На данный момент в район происшествия вылетели два вертолета Центра медицины катастроф. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Операция по спасению осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусу. Лёд под ним уже треснул и спасатели опасаются, что он и вовсе уйдёт под воду. На место ДТП ждут кран.

Как сообщает источник kp.ru, водитель автобуса Сергей К. был и его владельцем, но ходил по лицензии от ИП "Стрельников". В этот день выехал в рейс как обычно, прошел медосмотр. За плечами у него - 18 лет водительского стажа.

Напомним, 26 ноября, по пути в аэропорт Доминиканцы туристический автобус с 39 россиянами, двумя гидами и водителем столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 27 человек, в том числе двое детей.

Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU

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