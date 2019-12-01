Дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустил на дежурство в Таджикистане

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-01T12:28:33+03:00

Дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустили на дежурство в Таджикистане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Душанбе перебросили около 30 единиц техники

Изменить размер текста: A A

Дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит» запустил на боевое дежурство в Таджикистане в воскресенье, 1 декабря.

Как сообщает «Звезда», под Душанбе перебросили около 30 единиц техники, включая радиолокационные станции, командный пункт, пусковые и машины обеспечения, которые сняли с арсенала хранения Центрального военного округа в Поволжье.

ЗРС С-300 в Таджикистане должны будут прикрывать от воздушно-космического нападения 201-й российской военной базы и стратегические объекты. Дивизион будет нести боевое дежурство в рамках противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Напоим, комплекс зенитной ракетной системы среднего радиуса действия «Фаворит» способен уничтожать баллистические, аэродинамические и наземные цели по заданным координатам. Во время учений система закрыла небо для условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU