2019-12-01T12:28:33+03:00
Политика

Дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустил на дежурство в Таджикистане

Под Душанбе перебросили около 30 единиц техники
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустили на дежурство в ТаджикистанеДивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустили на дежурство в ТаджикистанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит» запустил на боевое дежурство в Таджикистане в воскресенье, 1 декабря.

Как сообщает «Звезда», под Душанбе перебросили около 30 единиц техники, включая радиолокационные станции, командный пункт, пусковые и машины обеспечения, которые сняли с арсенала хранения Центрального военного округа в Поволжье.

ЗРС С-300 в Таджикистане должны будут прикрывать от воздушно-космического нападения 201-й российской военной базы и стратегические объекты. Дивизион будет нести боевое дежурство в рамках противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Напоим, комплекс зенитной ракетной системы среднего радиуса действия «Фаворит» способен уничтожать баллистические, аэродинамические и наземные цели по заданным координатам. Во время учений система закрыла небо для условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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