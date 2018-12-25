Комплекс С-300 «Фаворит» испытали в действии в ЦВО
Зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» испытали в Центральном военном округе. Во время учений боевые единицы смогли закрыть небо для условного противника и показали себя в лучшем виде.
Тренировку проводили подразделения зенитного ракетного полка ЦВО в Свердловской области. По легенде истребители противника МиГ-31БМ вошли в воздушное пространство России и готовятся нанести массированный удар ракетами.
На перехват отправлено три ЗРК С-300 и несколько десятков бойцов. После развертывания на перехват требуется несколько минут, сначала был выполнен захват целей, а после сопровождение условного врага и его «уничтожение» электронными пусками.
ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Комплекс способен уничтожать баллистические, аэродинамические и наземные цели по заданным координатам, сообщает сайт телеканала «Звезда».
Ранее Минобороны продемонстрировао видео с развертывания зенитно-ракетного комплекса С-300 и его применения.
Опубликованы кадры отражения массированного ракетного удара комплексами С-300.