Комплекс С-300 «Фаворит» испытали в действии в ЦВО

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-25T11:23:13+03:00

Во время учений система закрыла небо для условного противника [видео]

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Зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» испытали в Центральном военном округе. Во время учений боевые единицы смогли закрыть небо для условного противника и показали себя в лучшем виде.

Тренировку проводили подразделения зенитного ракетного полка ЦВО в Свердловской области. По легенде истребители противника МиГ-31БМ вошли в воздушное пространство России и готовятся нанести массированный удар ракетами.

На перехват отправлено три ЗРК С-300 и несколько десятков бойцов. После развертывания на перехват требуется несколько минут, сначала был выполнен захват целей, а после сопровождение условного врага и его «уничтожение» электронными пусками.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Комплекс способен уничтожать баллистические, аэродинамические и наземные цели по заданным координатам, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее Минобороны продемонстрировао видео с развертывания зенитно-ракетного комплекса С-300 и его применения.