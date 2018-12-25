2018-12-25T11:23:13+03:00
Политика

Комплекс С-300 «Фаворит» испытали в действии в ЦВО

Во время учений система закрыла небо для условного противника [видео]
Ася РОМАНЧУК
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С-300 испытали в ЦВОС-300 испытали в ЦВОФото: Игорь БУЛАТОВ
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Зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» испытали в Центральном военном округе. Во время учений боевые единицы смогли закрыть небо для условного противника и показали себя в лучшем виде.

Тренировку проводили подразделения зенитного ракетного полка ЦВО в Свердловской области. По легенде истребители противника МиГ-31БМ вошли в воздушное пространство России и готовятся нанести массированный удар ракетами.

На перехват отправлено три ЗРК С-300 и несколько десятков бойцов. После развертывания на перехват требуется несколько минут, сначала был выполнен захват целей, а после сопровождение условного врага и его «уничтожение» электронными пусками.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Комплекс способен уничтожать баллистические, аэродинамические и наземные цели по заданным координатам, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее Минобороны продемонстрировао видео с развертывания зенитно-ракетного комплекса С-300 и его применения.

Опубликованы кадры отражения массированного ракетного удара комплексами С-300.

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