В США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый год
Американские селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют в течение целого года. С 1 декабря в продажу в американских штатах поступил новый сорт яблок "космик крисп", на селекцию которого ушло около двух десятилетий.
Отмечается, что новый сорт является гибридом сортов "ханикрисп" и "энтерпрайс", сообщает американский телеканал KIMA-TV.
На исследования и запуск в массовое производство было потрачено около $10 млн. Всего высажено 12 млн деревьев
- Это достаточно крепкое, хрустящее и очень сочное яблоко со сбалансированным сладко-терпким вкусом, - заявила Кейт Эванс, возглавлявшая программу по выведению сорта.
Отмечается, что мякоть яблока медленно окисляется, при этом хранить плоды в холодильнике можно до одного года. Данный фрукт не потеряют своих качеств.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит покупать домашние продукты. Особенно нужно опасаться несанкционированных точек продаж.
ИСТОЧНИК KP.RU