2019-12-01T16:15:36+03:00
В мире

В США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый год

Новый сорт фруктов является гибридом сортов "ханикрисп" и "энтерпрайс"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый годВ США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый годФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Американские селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют в течение целого года. С 1 декабря в продажу в американских штатах поступил новый сорт яблок "космик крисп", на селекцию которого ушло около двух десятилетий.

Отмечается, что новый сорт является гибридом сортов "ханикрисп" и "энтерпрайс", сообщает американский телеканал KIMA-TV.

На исследования и запуск в массовое производство было потрачено около $10 млн. Всего высажено 12 млн деревьев

- Это достаточно крепкое, хрустящее и очень сочное яблоко со сбалансированным сладко-терпким вкусом, - заявила Кейт Эванс, возглавлявшая программу по выведению сорта.

Отмечается, что мякоть яблока медленно окисляется, при этом хранить плоды в холодильнике можно до одного года. Данный фрукт не потеряют своих качеств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит покупать домашние продукты. Особенно нужно опасаться несанкционированных точек продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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