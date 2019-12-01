В Германии предупредили о "санкционном трюке" для РФ по "Северному потоку-2"
Противники газового проекта в Штатах планируют «окольными путями» добиться введения рестрикций против европейских компаний
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Немецкие СМИ сообщают, что власти Гремании предупредили о том, что США еще «имеют шанс» остановить строительство «Северного потока — 2». Дело в том, что Вашингтон готовит «санкционный трюк» против РФ и надеется его провернуть до 2020 года.
Отмечается, что противники газового проекта в Штатах планируют «окольными путями» добиться введения рестрикций против европейских компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU