2019-11-08T09:06:20+03:00
Политика

В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США

Такое обращение поступило в Федеральное правительство страны
Елена АКИМОВА
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В Германии призывают защитить "Северный поток -2" от санкций СШАВ Германии призывают защитить "Северный поток -2" от санкций СШАФото: REUTERS
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Депутаты бундестага призвали Федеральное правительство встать на защиту «Северного потока -2» и оградить от американских санкций компании, которые заняты реализацией проекта.

Соответствующее обращение партия «Альтернатива для Германии» уже направила к правительству. Помимо политических решений, предлагается принять и экономические меры.

Депутаты призывают власти помочь справиться с последствиями от санкций путем финансовой поддержки. Компаниям, которые подвергаются репрессивным мерам, должны получить средства из Банка развития Германии. Таким образом удастся избежать удорожания и задержек проекта.

В качестве обоснования свой позиции депутаты указывают, что США пытаются навязать свой газ, игнорируя все законы рынка и конкуренции.

- интерес США экономический и финансовый. США хотят агрессивными методами навязать свой дорогой и сомнительный в экополитическом плане газ, добытый методом фрекинга, - говорится в обращении.

Заложниками ситуации становится не только Германия, но и вся Европа.

- Эта политика не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые ратуют сами США, а представляет собой неприемлемый акт агрессии, цитирует RT обращение «АдГ».

Ранее немецкие депутаты не смогли договориться о поправках к газовой директиве Евросоюза. Об изменениях закона ЕС немецкие парламентарии заговорили для того, чтобы было возможно реализовать проект «Северный поток 2». В законопроекте прописаны основания, в каких случаях Германия может сделать исключение по размещению на своей территории магистрали для стран, не являющихся участником ЕС.

В свою очередь власти Украины продолжают искать способ, как помешать строительству «Северного потока 2». На этот раз готовы даже поспорить с Германией в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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