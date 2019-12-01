2019-12-01T16:56:18+03:00
Политика

В Москве состоится научная конференция к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

На форуме эксперты обсудят актуальные вопросы строительства интеграционного объединения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Во вторник, 10 декабря, в Москве состоится научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Она будет посвящена 20-летию подписания Договора о создании интеграционного объединения.

Отмечается, что одной из ключевых тем форума станет образование. Еще одна секция будет посвящена молодежной политике. На форуме особое внимание уделят обороне и безопасности, борьбе с терроризмом.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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