2019-09-16T08:18:35+03:00
Экономика

Россия и Белоруссия разработали план объединения своих экономик

Страны намерены создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, сообщают СМИ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Налоговый и Гражданский кодексы России и Белоруссии станут едиными в рамках частичного объединения двух экономических систем, которое запланировано на январь 2021 года.

Правительства стран также намерены унифицировать учет собственности, объединить банковский надзор при сохранении двух Центральных банков, провести гармонизированное государственное регулирование сфер деятельности и создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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