СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-01T18:40:04+03:00

"Мы можем это сделать": Генсек ООН призвал человечество прекратить вести "войну против природы" Фото: REUTERS

Антониу Гуттериш отметил, что на протяжении десятилетий человечество находилось в состоянии войны с планетой

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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно прекратить вести "войну против природы".

- На протяжении десятилетий человечество находилось в состоянии войны с планетой, мы должны прекратить нашу войну с природой, и наука утверждает, что мы можем это сделать, - отметил Гуттериш накануне открытия 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Генсек ООН также отметил, что действия и обязательства международного сообщества по сокращению выбросов парниковых газов "абсолютно недостаточны", пишет Agence France-Presse.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для России вступило в силу Парижское соглашение по климату. Генеральный секретарь ООН будет выполнять функции депозитария соглашения. Само Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года во время конференции Рамочной конвенции об изменении климата.

ИСТОЧНИК KP.RU