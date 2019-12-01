В центре Киева в результате обстрела автомобиля погиб сын депутата
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" [видео]
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Украинские СМИ сообщают, что в Киеве неизвестный мужчина стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате трагедии погиб несовершеннолетний сын политика.
В Киеве при обстреле машины депутата погиб его сын.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
- За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, - сказано в официальном заявлении.
ИСТОЧНИК KP.RU