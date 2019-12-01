В центре Киева в результате обстрела автомобиля погиб сын депутата

СЕГОДНЯ 21:58 2019-12-01T21:58:34+03:00

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" [видео]

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Украинские СМИ сообщают, что в Киеве неизвестный мужчина стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате трагедии погиб несовершеннолетний сын политика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747175" frameborder="0"></iframe> В Киеве при обстреле машины депутата погиб его сын.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

- За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, - сказано в официальном заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU