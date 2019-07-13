2019-07-13T09:51:26+03:00
В мире

В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"

Полиция украинской столицы квалифицировала случившееся как теракт
Александр ДЖУМАЕВ
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В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция украинской столицы квалифицировала случившееся как террористический акт.

"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сообщается, что ЧП произошло в 3 часа ночи по местному времени. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт"; собранные материалы при этом будут переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Ранее руководство телеканала "112 Украина" заявило о давлении и угрозах в связи с анонсом на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". Угрозы также получил один из авторов фильма Игорь Лопатенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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