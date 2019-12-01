Консульство России уточняет гражданство пострадавших в стрельбе в Новом Орлеане

1 Дек. 23:45 2019-12-01T23:48:44+03:00

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В Консульстве России отправили запрос властям штата Луизиана, где 1 декабря неизвестный расстрелял 11 человек. Стрельба произошла утром в воскресенье. В туристическом квартале Нового Орлеана мужчина достал оружие и начал стрелять в прохожих. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали человека, но пока нет достоверных данных о том, что именно этот человек устроил расстрел – в квартале была сильная паника, офицеры проверяют данные. Два раненых находятся в критическом состоянии.

- Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших, -сообщили в твиттер в Консульстве России в Хьюстоне.

Пока не известно, были среди пострадавших только американцы или среди раненых есть граждане других стран. Инцидент произошел в так называемом "французском квартале". Мотивы нападавшего не известны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747142" frameborder="0"></iframe> Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города

ИСТОЧНИК KP.RU