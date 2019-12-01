2019-12-01T23:48:44+03:00
В мире

Консульство России уточняет гражданство пострадавших в стрельбе в Новом Орлеане

Неизвестный расстрелял 11 человек в туристическом квартале штата Луизиана
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Стрельба произошла во "французском квартале" Нового ОрлеанаСтрельба произошла во "французском квартале" Нового ОрлеанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Консульстве России отправили запрос властям штата Луизиана, где 1 декабря неизвестный расстрелял 11 человек. Стрельба произошла утром в воскресенье. В туристическом квартале Нового Орлеана мужчина достал оружие и начал стрелять в прохожих. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали человека, но пока нет достоверных данных о том, что именно этот человек устроил расстрел – в квартале была сильная паника, офицеры проверяют данные. Два раненых находятся в критическом состоянии.

- Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших, -сообщили в твиттер в Консульстве России в Хьюстоне.

Пока не известно, были среди пострадавших только американцы или среди раненых есть граждане других стран. Инцидент произошел в так называемом "французском квартале". Мотивы нападавшего не известны.

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп пообещал искоренить СПИД через десять лет
«Очень много читает»: Историка-расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карты
"Необходимо вернуть предрейсовый контроль": Эксперт прокомментировала ДТП в Забайкалье
Горбачев призвал мир избегать "холодных" и "горячих" войн
В центре Киева в результате обстрела автомобиля погиб сын депутата
"Новые стекла розовых очков": Аваков жестко раскритиковал заявление Володина о распаде Украины
Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Набиуллина озвучила основные причины укрепления рубля
Представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа
Американский продюсер сериала "Симпсоны" опроверг сообщения о закрытии проекта
В Токио прошли митинги с требованием вернуть Японии южные Курилы
Пауэрлифтер Кокляев заявил о пропаже боксерских перчаток после "боя года" с Емельяненко
"Мы можем это сделать": Генсек ООН призвал человечество прекратить вести "войну против природы"