В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Американские СМИ сообщают, что не менее 10 человек получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Новом Орлеане.
Стрельба в Новом Орлеане.11 человек ранены, двое в критическом состоянии
По последним данным, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Полицейские заявили о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается.
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города
Сам инцидент произошел во Французском квартале - оживленном районе в исторической части города.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU