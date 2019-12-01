В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу по прохожим

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-01T16:17:20+03:00

Не менее 10 человек получили ранения

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Американские СМИ сообщают, что не менее 10 человек получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Новом Орлеане.

Стрельба в Новом Орлеане.11 человек ранены, двое в критическом состоянии

По последним данным, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Полицейские заявили о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747142" frameborder="0"></iframe> Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города

Сам инцидент произошел во Французском квартале - оживленном районе в исторической части города.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU