2019-12-01T16:17:20+03:00
В мире

В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Не менее 10 человек получили ранения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ сообщают, что не менее 10 человек получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Новом Орлеане.

Стрельба в Новом Орлеане.11 человек ранены, двое в критическом состоянии

По последним данным, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Полицейские заявили о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается.

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города

Сам инцидент произошел во Французском квартале - оживленном районе в исторической части города.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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