В Белом доме отказались участвовать в первых слушаниях по импичменту

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-02T05:48:49+03:00

В администрации американского президента считают, что комитет намеренно назначил слушания на день, когда Трамп будет участвовать в саммите НАТО

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В слушаниях по импичменту президента США 4 декабря не будет принимать участия представитель Белого дома. Представители администрации американского президента проинформировали об этом Палату представителей, направив письмо. Об этом пишет издание The Hill. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне написал, что сомневается в том, что такая дискуссия будет справедливым процессом. Он также отметил, что комитет намеренно назначил слушания на день, когда Трамп будет участвовать в саммите НАТО и не смог бы явиться в Палату представителей.

Вместо свидетелей, по его мнению, выступят «профессора права», которые рассмотрят не конкретную ситуацию, а конституционные основания для импичмента. Об этом ранее заявили сам демократы, пригласив ученых, чтобы те оценили собраны доказательства против Трампа. На таких условиях представители Белого дома принимать участие в слушаниях отказываются.

ИСТОЧНИК KP.RU