Слушания по импичменту Трампа в конгрессе могут начаться уже на следующей неделе
Слушания по импичменту президента США Дональда Трампа могут начаться в конгрессе уже на следующей неделе, сообщил американским журналистам демократ от штата Калифорния Адам Шифф, возглавляющий спецкомитет по разведке Палаты представителей.
«Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно», - сказал он телеканалу CNN в пятницу.
Адам Шифф добавил, что его однопартийцы в конгрессе хотели бы заслушать сотрудника американских спецслужб, который первым рассказал о том, что президент Трамп «выдал государственные тайны» в телефонной беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пытался оказывать на него давление. Кроме того, демократы намерены вызвать на заседание адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани, и генпрокурора США Уильяма Барра.
По словам конгрессмена, сейчас возглавляемый им комитет разбирается, «кто сможет явиться на слушания, а кого придется принудить».
Как писал сайт kp.ru, ранее три профильных комитета Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – обязали госсекретаря США Майкла Помпео до 4 октября предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU