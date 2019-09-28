Слушания по импичменту Трампа в конгрессе могут начаться уже на следующей неделе

СЕГОДНЯ 01:51 2019-09-28T02:05:42+03:00

Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент, если подтвердятся слухи о его давлении на украинского лидера Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Демократы намерены «продвигаться» в этом вопросе как можно быстрее

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Слушания по импичменту президента США Дональда Трампа могут начаться в конгрессе уже на следующей неделе, сообщил американским журналистам демократ от штата Калифорния Адам Шифф, возглавляющий спецкомитет по разведке Палаты представителей.

«Мы будем продвигаться настолько быстро, насколько это возможно», - сказал он телеканалу CNN в пятницу.

Адам Шифф добавил, что его однопартийцы в конгрессе хотели бы заслушать сотрудника американских спецслужб, который первым рассказал о том, что президент Трамп «выдал государственные тайны» в телефонной беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пытался оказывать на него давление. Кроме того, демократы намерены вызвать на заседание адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани, и генпрокурора США Уильяма Барра.

По словам конгрессмена, сейчас возглавляемый им комитет разбирается, «кто сможет явиться на слушания, а кого придется принудить».

Как писал сайт kp.ru, ранее три профильных комитета Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – обязали госсекретаря США Майкла Помпео до 4 октября предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU