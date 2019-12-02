2019-12-02T06:43:56+03:00
В мире

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост

Он поблагодарил свою семью и американский народ и попрощался с министерством
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рик Перри возглавлял министерство с 2017 годаРик Перри возглавлял министерство с 2017 годаФото: REUTERS
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Глава Минэнерго США покинул пост. Об этом он сообщил в своем твиттер. Рик Пэрри попрощался с министерством, которое возглавлял с 2017 года. До этого он возглавлял Техас. Пэрри признался, что для него было честью работать в команде Трампа:

- Я так счастлив, что когда-то сказал "да" на предложение возглавить министерство. Благодарю свою жену, своих детей и американский народ за то, что позволили мне работать. Прощаюсь с вами, -написал он в твиттер.

Он признался, что считает США лидирующей страной в мире по производству энергии. В качестве преемника Перри Трамп выдвинул Дэна Бруйетта. Планируется, что его кандидатуру утвердят в понедельник 2 декабря.

Первые слухи о том, что Рик Перри может покинуть министерство энергетики, поползли еще весной 2019 года. Но тогда в пресс-службе ведомства опровергли эти предположения, а сам министр сообщил, что "счастлив служить президенту".

ИСТОЧНИК KP.RU

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