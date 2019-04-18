2019-04-18T08:38:12+03:00
Политика

Министр энергетики США не собирается уходить в отставку

В пресс-службе ведомства опровергли слухи о том, что Рик Перри планирует покинуть администрацию президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр энергетики США Рик ПерриМинистр энергетики США Рик ПерриФото: REUTERS
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Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри не собирается уходить в отставку. Такое заявление сделала пресс-секретарь ведомства Шейлин Хайнс, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

Ранее о возможном уходе Перри с поста написало агентство Bloomberg. Издание сообщило о том, что в настоящий момент министр решает, когда именно оставить должность и на каких условиях. Источники агентства уточнили, что Перри может и передумать, но пока же рассматривается вариант передачи всех дел заместителю. И даже предложение президента США Дональда Трампа занять пост министра внутренней безопасности главу энергетического ведомства не переубедило.

"Это неправда, что министр Перри уйдет из администрации в ближайшем будущем. Он счастлив служить президенту Трампу и возглавлять министерство энергетики", - говорится в посте Хайнс в Twitter Минэнерго.

Сайт kp.ru писал о том, что Рик Перри был утвержден на должность главы энергетического ведомства в марте 2017 года. Его кандидатуру предложил сам американский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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