2019-12-02T08:12:48+03:00
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего в Забайкалье автобуса

Женщина находилась на шестом месяце беременности
Юлия САЛЬНИКОВА
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В аварии с рейсовым автобусом в Забайкалье выжило уже не 22, а 23 пассажира. Врачи Читы спасли ребенка женщины, находившейся на шестом месяце беременности. Пострадавшую пассажирку доставили вертолетом санавиации к читинским медикам. Муж молодой мамы признался РИА Новости, что у супруги травма позвоночника, но врачи дают оптимистичные прогнозы – она сможет ходить и вскоре восстановится. Ребенок тоже в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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