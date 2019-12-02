2019-12-02T10:49:45+03:00
Звезды

Названы регионы, жители которых чаще всего ходят в театр

Активнее всего культурная жизнь у жителей Москвы и Санкт-Петербурга
Елена АКИМОВА
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В Минкульте назвали регионы, жители которых активнее всего посещают театрыВ Минкульте назвали регионы, жители которых активнее всего посещают театры
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Названы регионы, жители которых чаще всего посещают театры. Лидерство по этому показателю у москвичей и проживающих в Санкт-Петербурге.

В этих городах в 2018 году на каждую тысячу жителей приходилось по 786 и 645 человек, соответственно, посещающих театры. Такие данные озвучили в Минкультуры.

Самые «театральные» регионы:

Москва – 786 человек на каждую тысячу жителей,

Санкт-Петербург – 645,

Севастополь - 572,

Магаданская область – 382,

Республика Марий Эл - 379.

Реже всего в театры ходят жители:

Адыгея – 111,

Алтай -109,

Ставропольского края – 97,

Краснодарского края – 96,

Карачаево-Черкесии – 83.

В ведомстве отмечают, что в целом в стране увеличивается число зрителей в 2019 году. В первую очередь это связано с тем, что нынешний год объявлен годом театра в России.

- Пришло новое поколение режиссеров, театры приобрели молодую аудиторию. Если раньше на постановки в основном ходили люди старшего поколения, то сейчас на них можно встретить очень много молодёжи. Свой вклад вносят независимые театры, которые очень интересны зрителю, - объясняет News.ru член Ассоциации театральных критиков Глеб Ситковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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