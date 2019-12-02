Названы регионы, жители которых чаще всего ходят в театр
Названы регионы, жители которых чаще всего посещают театры. Лидерство по этому показателю у москвичей и проживающих в Санкт-Петербурге.
В этих городах в 2018 году на каждую тысячу жителей приходилось по 786 и 645 человек, соответственно, посещающих театры. Такие данные озвучили в Минкультуры.
Самые «театральные» регионы:
Москва – 786 человек на каждую тысячу жителей,
Санкт-Петербург – 645,
Севастополь - 572,
Магаданская область – 382,
Республика Марий Эл - 379.
Реже всего в театры ходят жители:
Адыгея – 111,
Алтай -109,
Ставропольского края – 97,
Краснодарского края – 96,
Карачаево-Черкесии – 83.
В ведомстве отмечают, что в целом в стране увеличивается число зрителей в 2019 году. В первую очередь это связано с тем, что нынешний год объявлен годом театра в России.
- Пришло новое поколение режиссеров, театры приобрели молодую аудиторию. Если раньше на постановки в основном ходили люди старшего поколения, то сейчас на них можно встретить очень много молодёжи. Свой вклад вносят независимые театры, которые очень интересны зрителю, - объясняет News.ru член Ассоциации театральных критиков Глеб Ситковский.
ИСТОЧНИК KP.RU