2019-12-02T11:31:31+03:00
Происшествия

Россияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане

Об этом сообщили в генконсульстве России в Хьюстоне
Елена АКИМОВА
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Россияне не пострадали во время стрельбы в Новом ОрлеанеРоссияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане
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Во время стрельбы в Новом Орлеане, никто из россиян не пострадал. Об этом сообщили в генконсульстве России в Хьюстоне. Среди 11 пострадавших, которым потребовалась помощь медиков, не оказалось иностранцев.

ЧП произошло ночь в самом центре города. Неизвестные на автомобиле открыли стрельбу по прохожим. Среди людей возникла паника, многие пытались скрыться в магазинах, клубах и ресторанах.

Вскоре на месте были полицейские. Стражи порядка смогли задержать одного из стрелков, сейчас с ним работают и пытаются выяснить информацию о сообщниках. Многое смогут рассказать записи с камер видеонаблюдения, их тоже изучают силовики.

В больницах города находятся 11 человек, сообщает Пятый канал.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, двое пострадавших получили очень серьезные ранения и медики оценивают их состояние, как критичное. Сам инцидент произошел во Французском квартале - наиболее оживленном районе в исторической части города.

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города

ИСТОЧНИК KP.RU

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