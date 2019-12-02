СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-02T11:31:31+03:00

Россияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане

Об этом сообщили в генконсульстве России в Хьюстоне

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Во время стрельбы в Новом Орлеане, никто из россиян не пострадал. Об этом сообщили в генконсульстве России в Хьюстоне. Среди 11 пострадавших, которым потребовалась помощь медиков, не оказалось иностранцев.

ЧП произошло ночь в самом центре города. Неизвестные на автомобиле открыли стрельбу по прохожим. Среди людей возникла паника, многие пытались скрыться в магазинах, клубах и ресторанах.

Вскоре на месте были полицейские. Стражи порядка смогли задержать одного из стрелков, сейчас с ним работают и пытаются выяснить информацию о сообщниках. Многое смогут рассказать записи с камер видеонаблюдения, их тоже изучают силовики.

В больницах города находятся 11 человек, сообщает Пятый канал.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, двое пострадавших получили очень серьезные ранения и медики оценивают их состояние, как критичное. Сам инцидент произошел во Французском квартале - наиболее оживленном районе в исторической части города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747142" frameborder="0"></iframe> Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.Стрельба произошла во Французском квартале - исторической части города

ИСТОЧНИК KP.RU