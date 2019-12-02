Зимы пока не видно: Синоптики обещают потепление в Москве

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-02T13:58:12+03:00

Зима в этом году обещает быть теплой Фото: REUTERS

Несмотря на положительные температуры будет идти снег, который превратится в слякоть

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В Россию пришла зима, пока только календарная. В центральной части страны совсем нет снега, а на улице едва ниже ноля. Даже эти заморозки скоро сменятся потеплением, о благоприятных прогнозах сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец.

В понедельник столбики термометров замерли на нулевой отметке, аналогичная температура будет до среды, только ночами ожидаются морозы от -5…до - 11 градусов. Во вторник столицу накроет снегопад, который сохранится до среды. На земле появится 2-3 сантиметра снега, он покроет улицы снежным одеялом толщиной 2—3 сантиметра, но со второй половины недели зима начнет сдавать свои позиции и белоснежный ковер превратится в слякоть.

- Ветры развернутся на западные румбы, и пойдет атлантическое тепло. На улице будет пасмурно, ожидаются осадки в виде мороси, даже ночи станут теплыми, в пределах нулевых значений. Такого настоящего наступления русской зимы со снегопадами и крепкими морозами пока не видно на горизонте. Декабрь в очень мягком варианте у нас, — комментирует «Ридусу» эксперт.

Синоптик также отметил, что предстоящая зима обещает быть теплой и благоприятной.

В свою очередь главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила RT, что новая рабочая неделя принесет понижения атмосферного давления, но к выходным ситуация должна стабилизироваться.

Выше нормы температурный режим установится на 40% территории России, а именно в Северо-Западном и Приволжском округах, на западе Центрального округа и средней Сибири,а также в Западной Сибири

ИСТОЧНИК KP.RU