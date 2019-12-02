2019-12-02T08:53:21+03:00
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре

Начало зимы будет по-осеннему тёплым
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Осенняя погода продержится весь первый месяц зимы в РоссииОсенняя погода продержится весь первый месяц зимы в РоссииФото: REUTERS
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В декабре Россию ожидают неравномерные, "пятнистые" осадки, а декабрь будет аномально тёплым, рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выше нормы температурный режим установится на 40% территории России, а именно в Северо-Западном и Приволжском округах, на западе Центрального округа и средней Сибири,а также в Западной Сибири, сообщает РИА Новости.

- Когда я говорил о том, что температура будет выше нормы, это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура, - уточнил Вильфанд.

Отмечается, что, по оценкам метеорологов, декабрь для всей России будет неустойчивым и неоднородным.

- На всей остальной территории страны - около нормы, в частности в Москве, - отметил метеоролог.

30 ноября глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также прогнозировал тёплую, больше похожую на осеннюю погоду в Москве на декабрь. Однако москвичи могут рассчитывать на настоящую зиму, в том числе, на снегопады.

Ранее сайт kp.ru публиковал прогноз на 2 - 7 декабря, обещающий оттепель и недолгий снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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