Чиновники предложили защитить пенсии россиян от кредиторов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-02T14:31:50+03:00

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Минэкономразвития представил законопроект, который предлагает защитить пенсии россиян от кредиторов. Документ включает в себя поправки в закон "Об исполнительном производстве" и несколько других законов.

Согласно пояснительной записке к законопроект, в нынешнем варианте закона "Об исполнительном производстве" приводятся доходы, с которых нельзя удерживать средства на оплату долгов. В списке запрещённых для взыскания доходов перечислено страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, но нет страховых пенсий.

Таким образом, сейчас из них можно изымать средства на оплату долгов, в том числе по кредитам, сообщили "Интерфаксу" в секретариате Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Законопроект предлагает дописать в список "неприкосновенных" доходов несколько видов пенсионных выплат: страховые выплаты по старости, страховые пенсии по инвалидности, накопительная пенсия, пенсии военнослужащих, пожарных, полицейских, росгвардейцев и другие пособия по временной нетрудоспособности.

В документе также отмечается, что возможность перечислять деньги с пенсий в счёт долга создаёт ситуацию, в которой пенсии уходят в карман кредитору, что деформирует "цели и принципы функционирования системы пенсионного страхования". Отдельные виды долгов всё же сохранят возможность взыскания долгов из пенсии.

Например, долги по ЖКХ, возмещение ущерба после преступления и уплата административного или судебного штрафа и "иные требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды". Изъять деньги из страховой выплаты можно будет только из средств, которые превысят прожиточный минимум, чтобы пенсионер даже в случае долгов по ЖКХ был обеспечен прожиточным минимумом.

Сайт kp.ru публиковал большой материал со всеми основными вопросами и ответами о страховых выплатах. Также на сайте можно найти ликбез о том, как самому накопить на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU