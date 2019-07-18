Как самому накопить на пенсию

Только треть россиян (33%) откладывают на будущую пенсию, остальные рассчитывают на государственное обеспечение. Такие данные получил аналитический центр НАФИ в ходе опроса в 2018 году. При этом в нашем обществе принято пенять на Запад: мол, посмотрите, как хорошо живут там пенсионеры - путешествуют на старости лет и ни в чем себе не отказывают. Отчасти это правда. И в США, и в Европе есть пенсионеры, получающие по несколько тысяч долларов или евро ежемесячно. Но государственная часть составляет лишь 30 - 40%. Оставшиеся две трети их дохода в старости - это собственные накопления. У нас в стране заботиться о пенсии не принято, особенно когда до нее еще далеко. А зря, практика показывает, что начинать копить лучше с 30 - 35 лет. Как это делать - расскажем дальше.

СТРАХОВОЙ ПРИНЦИП

В старости вы сможете рассчитывать на одну из двух видов пенсий: страховую или социальную. Первая формируется за счет уплаты страховых взносов работодателем за своих работников в Пенсионный фонд. Эти деньги переводятся в пенсионные баллы, а когда вы выходите на пенсию, эти баллы суммируют и конвертируют обратно в рубли.

Чтобы претендовать на страховую пенсию, нужно иметь минимальный стаж и определенное количество баллов. До 2025 года требования к ним будут расти (подробнее - см. графику).

Если баллов и стажа не хватит, тогда государство будет платить социальную пенсию. По факту она равна лишь прожиточному минимуму в регионе. В среднем по стране это 8846 рублей в 2019 году.

Страховая пенсия, конечно, выгоднее. Тем более система построена так, что размер будущих выплат зависит от конкретного человека.

Узнаем, сколько у вас баллов и накоплений

Чтобы узнать размер страховой и накопительной части пенсии, можно зайти в ближайшее отделение Пенсионного фонда или местный многофункциональный центр. Но есть и более технологичный способ.

Вся информация содержится в вашем личном кабинете на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) в разделе «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Либо в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (доступ по логину и паролю от госуслуг). Документ можно скачать. Там будет вся информация как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

Три совета на будущее

Что нужно делать, чтобы в старости получать достойную (выше, чем у других) пенсию от государства:

Работать официально

Белая зарплата - один из ключевых факторов в формировании пенсионного будущего. Именно с официальных зарплат начисляются взносы (16%) в Пенсионный фонд и рассчитываются годовые пенсионные коэффициенты. Чем выше официальная зарплата, тем выше будет и размер пенсии. Допустим, у вас зарплата 40 тысяч рублей, но по документам всего лишь 10 тысяч. Через 20 лет такой работы вы накопите на 70 - 80 пенсионных баллов меньше, чем могли бы. А значит, недополучите к пенсии около 6 - 7 тысяч рублей в месяц.

Нарабатывать стаж

Тут все просто: чем дольше вы будете официально работать, тем больше баллов накопите.

Следить за отчислениями

Не забывайте контролировать состояние лицевого счета. Работодатели бывают разные, в том числе недобросовестные. Время от времени нужно проверять, сколько взносов на будущую пенсию перечислил работодатель и соответствует ли им размер заработной платы. Всю эту информацию очень удобно отслеживать в режиме онлайн - в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Кроме того, там можно воспользоваться пенсионным калькулятором - подсчитать размер будущей пенсии. И увидеть, сколько баллов и лет стажа у вас есть сейчас. Кстати, ту же информацию можно получить через клиентскую службу ПФР. Для этого нужно подойти с паспортом и СНИЛС в ближайшее отделение по месту регистрации. Пенсионный фонд подготовит для вас извещение и направит его заказным письмом.

P. S. От изменений пенсионного законодательства никто не застрахован. Поэтому критически важен вопрос личных накоплений. Как говорится: на государство надейся, а сам сберегай.

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