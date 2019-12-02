Пакистан вернет России долги СССР в размере 93,5 миллиона долларов

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-02T19:06:00+03:00

Средства будут зачислены в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу

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В понедельник, 2 декабря, Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по экспортно-импортным операциям бывшего Советского Союза.

Согласно подписанному документу, Исламабад вернет Москве долг в размере 93,5 миллиона долларов. Средства будут зачислены в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу.

На торжественной церемонии подписания договора российскую сторону представлял заместитель министра финансов Сергей Сторчак, от стороны Пакистана присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики в России Кази Халилулла.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о возможности закупки Исламабадом российских вооружений. По его словам, вопрос уже находится на обсуждении у представителей обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU