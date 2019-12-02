2019-12-02T19:28:30+03:00
Политика

Появилось фото российского беспилотного боевого комплекса «Уран-9» в Сирии

Изображение машины, похожей на небольшой танк, выложили в соцсеть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появилось фото российского боевого комплекса «Уран-9» в СирииПоявилось фото российского боевого комплекса «Уран-9» в СирииФото: соцсети
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В Сети появилась первая фотография действия российского боевого многофункционального комплекса «Уран-9» на территории Сирийской Республики.

Изображение военной машины, похожей на небольшой танк, предположительно сделанное в горячей точке, выложили на странице в социальной сети Twitter.

Напомним, в мае Министерство обороны России показало, как многофункциональные безэкипажные роботы-танки «Уран-9» выполняют боевые задачи в различных погодных и географических условиях.

Как писал сайт kp.ru, «Уран-9» является наземным беспилотником, который способен осуществлять стрельбу и преодолевать различные препятствия, в том числе горящую преграду. Такая серьезная боевая машина предназначена для дистанционной разведки, а также огневой поддержки сил спецназа и разведывательных подразделений.

Этот робот-танк принял участие в параде Победы, который состоялся 9 мая 2019 года на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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