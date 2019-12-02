Появилось фото российского беспилотного боевого комплекса «Уран-9» в Сирии
В Сети появилась первая фотография действия российского боевого многофункционального комплекса «Уран-9» на территории Сирийской Республики.
Изображение военной машины, похожей на небольшой танк, предположительно сделанное в горячей точке, выложили на странице в социальной сети Twitter.
Напомним, в мае Министерство обороны России показало, как многофункциональные безэкипажные роботы-танки «Уран-9» выполняют боевые задачи в различных погодных и географических условиях.
Как писал сайт kp.ru, «Уран-9» является наземным беспилотником, который способен осуществлять стрельбу и преодолевать различные препятствия, в том числе горящую преграду. Такая серьезная боевая машина предназначена для дистанционной разведки, а также огневой поддержки сил спецназа и разведывательных подразделений.
Этот робот-танк принял участие в параде Победы, который состоялся 9 мая 2019 года на Красной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU