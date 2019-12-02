2019-12-02T20:49:35+03:00
Экономика

С начала года российские миллиардеры разбогатели на 38,4 млрд долларов

Bloomberg рассказал о совокупном состоянии 23 богатейших российских бизнесменов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С начала года российские миллиардеры разбогатели на 38,4 млрд долларовС начала года российские миллиардеры разбогатели на 38,4 млрд долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В промежуток с января по ноябрь 2019 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 38,413 миллиарда долларов.

Эксперты Bloomberg Billionaires Index (BBI) рассчитали индекс на основе стоимости акций компаний, в которых у бизнесменов есть доли. В некоторых случаях вычисления были осуществлены исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Самым богатым россиянином, по оценке Bloomberg, является владелец компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием 25,6 миллиарда долларов. За этот год оно увеличилось на 6 миллиардов.

Немного уступает ему совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 23,7 миллиарда долларов. В этом году его капитал прибавил 4,26 миллиарда долларов

Замыкает тройку богатейших россиян совладельца «Лукойла» Вагит Алекперов с капиталом в 21,1 миллиард долларов. При этом в этом году он заработал 5,03 миллиарда долларов.

В пятерку лидеров вошли основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (19,4 миллиарда долларов) и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (18,9 миллиарда долларов)

Отметим, в прошлом году занявший первое место Потанин оказался на пятой строчке. Лидером по оценке Bloomberg тогда был занявший в этом году пятое место Мордашов с состоянием 20,4 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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