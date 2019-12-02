2019-12-02T22:35:47+03:00
Общество

Путин подписал закон о штрафах за хранение персональных данных россиян за рубежом

Документ предусматривает ужесточение наказания за повторные нарушения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал закон о штрафах за неправильное хранение персональных данных россиянПутин подписал закон о штрафах за неправильное хранение персональных данных россиянФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин принял закон о введении крупных штрафов за использования хранилища персональных данных россиян за рубежом. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Для юридических лиц штраф составит от 1 до 6 миллионов рублей при первом случае нарушения и от 6 до 18 миллионов рублей при повторном нарушении закона. Для должностных лиц наказание установлено в размере от 100 до 200 тысяч рублей, и от 500 до 800 тысяч рублей в случае повронного нарушения. Частным лицам придется платить от 30 до 50 тысяч рублей, и от 50 до 100 тысяч рублей при повторе.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект о введении наказания для операторов, которые использовали хранилища за рубежом при сборе персональных данных россиян. Штраф распространяются и на организаторов рассылки информации в интернете, за отказ предоставить данные во время расследования, а также обеспечения безопасности России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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