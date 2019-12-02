Путин подписал закон о штрафах за хранение персональных данных россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин принял закон о введении крупных штрафов за использования хранилища персональных данных россиян за рубежом. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Для юридических лиц штраф составит от 1 до 6 миллионов рублей при первом случае нарушения и от 6 до 18 миллионов рублей при повторном нарушении закона. Для должностных лиц наказание установлено в размере от 100 до 200 тысяч рублей, и от 500 до 800 тысяч рублей в случае повронного нарушения. Частным лицам придется платить от 30 до 50 тысяч рублей, и от 50 до 100 тысяч рублей при повторе.
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект о введении наказания для операторов, которые использовали хранилища за рубежом при сборе персональных данных россиян. Штраф распространяются и на организаторов рассылки информации в интернете, за отказ предоставить данные во время расследования, а также обеспечения безопасности России.
ИСТОЧНИК KP.RU