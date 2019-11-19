Дума приняла законопроект о миллионных штрафах за неправильное хранение персональных данных россиян

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-19T18:02:34+03:00

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении крупных штрафов для операторов, которые использовали хранилища за рубежом при сборе персональных данных россиян. Сейчас по закону, принятому в 2011 году, операторы обязаны использовать базы данных, размещённые на территории России.

Так, для юридических лиц штраф составит от 1 до 6 млн рублей при первом и от 6 до 18 млн рублей при повторном нарушении закона. Также наказание предусмотрено за повторный отказ уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Штраф также ждёт организаторов распространения информации в интернете за отказ предоставить данные госорганам во время расследования или обеспечения безопасности России. Аналогичные штрафы ждут мессенджеры за отказ передать ФСБ "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

В законопроекте также говорится об увеличении штрафов для поисковиков за повторное перенаправление на запрещённые сайты. Чтобы поисковики не перенаправляли на ресурсы, внесённые в чёрные списки, введут санкции за отказ подключиться к федеральной информационной системе, хранящей данные о запрещённых сайтах.

Онлайн-кинотеатры ждут штрафы за трансляцию каналов и программ, не зарегистрированных как СМИ или с отозванной лицензией на трансляцию. Также наказания ожидают тех, кто вторично допустил призывы к терроризму и экстремизму через аудиовизуальные сервисы.

В октябре Роскомнадзор сообщил на своём сайте, что по итогам проверок за девять месяцев 2019 года операторы персональных данных оштрафованы на 2,6 млрд рублей. Ведомство уточнило, что выявило 1,9 тыс. нарушений. Самым частым стало представление в уполномоченный орган уведомления об обработке данных с неполными или недостоверными сведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU