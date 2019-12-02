Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 23:13 2019-12-02T23:13:00+03:00

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В понедельник, 2 декабря, глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев впервые за долгое время прибыл в Улан-Удэ. В ходе своего рабочего визита глава ведомства намерен встретится с руководством МВД по Республике, главой региона Алексеем Цыденовым, посетить Управление министр внутренних дел России по городу Улан-Удэ и Экспертно-криминалистический центр.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что во время посещения города Колокольцев ознакомится с экспозицией ведомственного музея и возложит цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, которые пали при выполнении служебных обязанностей.

Напомним, накануне, 26 ноября, Колокольцев проинспектировал капитальную реконструкцию здания Министерства внутренних дел Коми. Он также ознакомился с условиями несения службы сотрудниками полиции Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU