Пилотам борта № 1 подарили пирог за успешную посадку самолета Путина в нулевой видимости

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-03T09:34:45+03:00

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Вишневый пирог от Кремлевского шеф-повара получили пилоты борта № 1 за успешную посадку самолета в Бишкеке 28 ноября. На борту самолета был президент страны, он направлялся на саммит ОДКБ. Но подвела погода - воздушное судно пилотам пришлось сажать в условиях практически нулевой видимости.

- У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям, дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров упд (управделами) - вишневый пирог от кремлевского шефа, - рассказала в инстаграм пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

с ее слов пилоты борта № 1 посадили самолет "ювелирно", и только их заслуга в том, что это все прошло "со стороны обыденно и вроде ничего не случилось". Летчики признавались, что при посадке не было видно даже желтых сигнальных полос, рулевой дорожки, пришлось контролировать часть маршрута по ноутбуку.

Ранее пилоты президентского самолета рассказывали, как попали в зону турбулентности.

ИСТОЧНИК KP.RU