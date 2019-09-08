2019-09-08T15:16:40+03:00
Общество

Пилот рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным в Санкт-Петербурге

Лайнер попал в зону турбулентности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолет с президентом попал в зону турбулентностиСамолет с президентом попал в зону турбулентностиФото: РИА Новости
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Командир борта номер один рассказал о внештатной ситуации во время одного из полетов. Владимир Федорушкин много лет «возил» первых лиц государства – о годах работы пилотом он рассказал в эфире телеканала НТВ. Одним из самых запомнившихся ему полетом стал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Владимир Путин торопился на важную встречу, поэтому решили лететь несмотря на то, что погода для полета была неблагоприятной.

- Мы попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе, - объяснил Федорушкин.

Пилот вспоминает, что самолет «мотало» так, что если бы пассажиры и пилоты не были пристегнуты, то точно ударились бы головой о потолок. Но турбулентность оказалась не единственным испытанием – во время этого полета отключился автопилот, пришлось переключаться на ручное управление.

Самолет президента совершил жесткую посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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